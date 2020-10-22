Выставка инициирована производственно-научной ассоциацией «Теплицы Дагестана» при поддержке Минсельхозпрода Дагестана. На выставке Шарип Шарипов подчеркнул активное развитие в регионе тепличного овощеводства и высокую конкурентоспособность соответствующей продукции, произведенной в Дагестане. Подробнее на сайте.
В Дагестане проходит межрегиональная выставка «Даг-Агро 2020»
- Автор Мадина
- 22 октября, 2020. Четверг 16:49
В Каспийске на территории Дворца спорта и молодежи имени А. Алиева пройдет ежегодная межрегиональная специализированная выставка «Даг-Агро 2020».
Последнее от Мадина
- Строительство поликлиники в Ленинкенке обсудили в Минэкономразвития Дагестана
- Фергюсон пообещал подраться с Нурмагомедовым
- Михаил Мишустин вручил государственную награду врачу из Дагестана
- Макгрегор признался в нарушении правил в бою с Нурмагомедовым
- Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве