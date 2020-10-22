ЗАМАНА - Путин прояснил планы властей по ограничениям из-за коронавируса

Путин прояснил планы властей по ограничениям из-за коронавируса

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22 октября, 2020. Четверг 14:08
Путин прояснил планы властей по ограничениям из-за коронавируса

Правительство России не собирается возвращать жесткие ограничительные меры из-за коронавирусной эпидемии, пишет "Лента.ру".

Путин прояснил планы властей по ограничениям из-за коронавируса
Общество

«По поводу возможности возвращения жестких, тотальных ограничительных мер. Мы не собираемся этого делать. И у руководства нет таких планов. Несмотря на увеличения количество тех, кто, к сожалению, заразился, все-таки вы правы, наши врачи в целом научились бороться с пандемией», — объяснил президент страны на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Также он подчеркнул необходимость начала вакцинации граждан.

 

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