Путин прояснил планы властей по ограничениям из-за коронавируса

«По поводу возможности возвращения жестких, тотальных ограничительных мер. Мы не собираемся этого делать. И у руководства нет таких планов. Несмотря на увеличения количество тех, кто, к сожалению, заразился, все-таки вы правы, наши врачи в целом научились бороться с пандемией», — объяснил президент страны на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Также он подчеркнул необходимость начала вакцинации граждан.