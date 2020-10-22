В общем с начала коронавирусной эпидемии зафиксировали 1 463 306 случаев заражения. Из них 1 107 988 вылечились, еще 25 242 человека умерли.
В России выявили 15,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 22 октября, 2020. Четверг 13:06
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 15 971 новый случай заражения коронавирусом в 85 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
Последнее от Мадина
- В Правительстве рассмотрели прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан на 2021 год и плановый период до 2023 года
- «Качество оказания госуслуг населению это, по сути, отношение власти к обществу» — тема очередного выпуска телепередачи «Общественный интерес»
- В Дагестане прогнозируется спад экономики на 3,8%
- Сергей Меликов предупредил об ответственности глав МО и подрядчиков за срывы сроков сдачи объектов
- Врио Главы Дагестана предложил создать комфортные условия для торговли в Хасавюрте