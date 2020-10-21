На открытии памятной доски выступил вице-президент культурного центр «Дагестан» в Москве Астемир Щайхалиев. Поучаствовали в мероприятии активные участники центра Заур Нахаев, Юсуп Сагиров, Магомедгаджи Загидинов (автор фотографий). Внучка Героя Вероника Амет-Хан, приехавшая с детьми и мужем, поблагодарила организаторов этого мероприятия. Подробнее на сайте газеты "Илчи".
В Жуковском установили памятную доску с барельефом Амет- Хана Султана
- Автор Мадина
- 21 октября, 2020. Среда 18:05
Вчера, 20 октября, в Московской области, в городе Жуковском, на фасаде дома , в котором жил дважды Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР Амет- Хан Султан, разместили памятную доску с барельефом Героя.
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