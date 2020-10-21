Стартовала заключительная неделя приема заявок на участие в программе поддержки бизнеса горной зоны

Главным условием участия является расположение инвестиционного проекта на высоте больше 500 метров над уровнем моря. К таким территориям у нас отнесены больше 1000 населенных пунктов 30 муниципальных районов Дагестана. Подробнее об этом на сайте.