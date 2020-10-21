Главным условием участия является расположение инвестиционного проекта на высоте больше 500 метров над уровнем моря. К таким территориям у нас отнесены больше 1000 населенных пунктов 30 муниципальных районов Дагестана. Подробнее об этом на сайте.
Стартовала заключительная неделя приема заявок на участие в программе поддержки бизнеса горной зоны
- Автор Мадина
- 21 октября, 2020. Среда 17:10
До 27 октября представители бизнеса, сельхозтоваропроизводители, ИП, смогут отправить заявку на участие в конкурсном отборе программы «Социально-экономическое развитие горных территорий РД».
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