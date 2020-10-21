Итоги рейтингования управляющих организаций Дагестана за третий квартал 2020 года

Автор Мадина

Госжилинспекция РД подвела результаты рейтинга компаний, которые осуществляют деятельность в области управления многоквартирными домами за 9 месяцев текущего года. В рейтинге оценивалась работу 317 компаний.