Лидерами рейтинга стали сотрудники организации городов Каспийска, Избербаша и Дербента. На 1 месте ООО УК «МАЯК», управляющее 13 многоквартирными домами; 2 место за ООО УК «РАССВЕТ», управляющее 4 домами; на 3 – ООО «ТЁПЛЫЙ ДОМ», под управлением которого находятся 10 домов. Подробнее на сайте.
Итоги рейтингования управляющих организаций Дагестана за третий квартал 2020 года
- Автор Мадина
- 21 октября, 2020. Среда 16:50
Госжилинспекция РД подвела результаты рейтинга компаний, которые осуществляют деятельность в области управления многоквартирными домами за 9 месяцев текущего года. В рейтинге оценивалась работу 317 компаний.
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