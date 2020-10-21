За перебои в энергосетях промышленным предприятиям Дагестана компенсируют ущерб на 1,5 млн рублей
- Автор Мадина
- 21 октября, 2020. Среда 15:49
В министерстве промышленности и торговли Дагестана обсудили тему о компенсации ущерба двум большим промышленным компаниям региона на 1,5 миллионов рублей за перебои в энергосетях, пишет РИА "Дагестан".
В совещании поучаствовали руководитель Минпромторга Дагестана Батыр Эмеев, глава организации «Электрон» Камал Кимпаев, сотрудники Каспийского завода листового стекла и АО «Керамогранит Дагестан».Подробнее можно прочитать тут.
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