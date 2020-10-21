ЗАМАНА - Дагестанские лучники завоевали медали на Кубке России в Севастополе

Дагестанские лучники завоевали медали на Кубке России в Севастополе

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21 октября, 2020. Среда 15:15
Дагестанские лучники завоевали медали на Кубке России в Севастополе

Сборная РД по стрельбе из лука получила медали на проведенном в Севастополе Кубке РФ в дисциплине 3Д, пишет РИА "Дагестан".

Дагестанские лучники завоевали медали на Кубке России в Севастополе
Общество

В личном зачете лучники из Дагестана получили 2 золотые и 2 серебряные медали: первые места в классах «Анлимитед» и «Инстинктив» у Магомед-Касума Иманалиева и Рамазана Омарова, вторые места в классах «Лонгбоу» и «Традиционный лук» у Магомедарифа Мирзаева и Хирамухаммада Гусейнова. Также в копилке дагестанской команды в командном зачете 3 медали: золото, бронза, и серебро.

 

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