Дагестанские лучники завоевали медали на Кубке России в Севастополе

Сборная РД по стрельбе из лука получила медали на проведенном в Севастополе Кубке РФ в дисциплине 3Д, пишет РИА "Дагестан".

В личном зачете лучники из Дагестана получили 2 золотые и 2 серебряные медали: первые места в классах «Анлимитед» и «Инстинктив» у Магомед-Касума Иманалиева и Рамазана Омарова, вторые места в классах «Лонгбоу» и «Традиционный лук» у Магомедарифа Мирзаева и Хирамухаммада Гусейнова. Также в копилке дагестанской команды в командном зачете 3 медали: золото, бронза, и серебро.