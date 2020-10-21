ЗАМАНА - Первые «умные» счетчики электроэнергии в Дагестане начнут устанавливать в Ахтынском районе

Первые «умные» счетчики электроэнергии в Дагестане начнут устанавливать в Ахтынском районе

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21 октября, 2020. Среда 14:34
Первые «умные» счетчики электроэнергии в Дагестане начнут устанавливать в Ахтынском районе

Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров поставил задачу региональным энергетикам начать устанавливать в республике интеллектуальные приборы учета электроэнергии, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу АО «Дагэнерго».

Первые «умные» счетчики электроэнергии в Дагестане начнут устанавливать в Ахтынском районе
Общество

Реализация Программы уменьшения потерь электроэнергии на Северном Кавказе уже активно идет в 6 субъектах округа. В РД так называемые «умные» приборы учета энергозатрат начали размещать в Ахтынском районе. Подробнее можно прочитать тут.

 

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