Первые «умные» счетчики электроэнергии в Дагестане начнут устанавливать в Ахтынском районе
- Автор Мадина
- 21 октября, 2020. Среда 14:34
Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров поставил задачу региональным энергетикам начать устанавливать в республике интеллектуальные приборы учета электроэнергии, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу АО «Дагэнерго».
Реализация Программы уменьшения потерь электроэнергии на Северном Кавказе уже активно идет в 6 субъектах округа. В РД так называемые «умные» приборы учета энергозатрат начали размещать в Ахтынском районе. Подробнее можно прочитать тут.
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