ЗАМАНА - Правительство Дагестана повысило зарплату соцработникам Минтруда РД

Правительство Дагестана повысило зарплату соцработникам Минтруда РД

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21 октября, 2020. Среда 13:26
Правительство Дагестана повысило зарплату соцработникам Минтруда РД

Правительство Дагестана выпустило указ, согласно которому заработную плату социальным сотрудникам Минтрудсоцразвития республики повысят в размере 15-35%, пишет РИА "Дагестан".

Правительство Дагестана повысило зарплату соцработникам Минтруда РД
Общество

«Это первое за 6 лет повышение зарплаты соцсотрудников. Размер зарплаты будет зависеть от места, которое занимает работник. На эти задачи с 2021 года Министерство финансов региона предусмотрело 269 миллионов рублей», – уточняют в сообщении.

 

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