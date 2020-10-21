Правительство Дагестана повысило зарплату соцработникам Минтруда РД

«Это первое за 6 лет повышение зарплаты соцсотрудников. Размер зарплаты будет зависеть от места, которое занимает работник. На эти задачи с 2021 года Министерство финансов региона предусмотрело 269 миллионов рублей», – уточняют в сообщении.