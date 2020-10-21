«Это первое за 6 лет повышение зарплаты соцсотрудников. Размер зарплаты будет зависеть от места, которое занимает работник. На эти задачи с 2021 года Министерство финансов региона предусмотрело 269 миллионов рублей», – уточняют в сообщении.
Правительство Дагестана повысило зарплату соцработникам Минтруда РД
- Автор Мадина
- 21 октября, 2020. Среда 13:26
Правительство Дагестана выпустило указ, согласно которому заработную плату социальным сотрудникам Минтрудсоцразвития республики повысят в размере 15-35%, пишет РИА "Дагестан".
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