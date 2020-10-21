С начала эпидемии в России обнаружено 1 477 355 заражений в 85 субъектах, 24 952 человек скончались и 1 096 560 вылечились.
В России выявили 15,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 21 октября, 2020. Среда 11:22
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 15,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах, пишет "Лента.ру".
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