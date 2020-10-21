ЗАМАНА - На строительство детской площадки в Махачкале выделили 6, 4 млн рублей

На строительство детской площадки в Махачкале выделили 6, 4 млн рублей

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21 октября, 2020. Среда 09:10
На строительство детской площадки в Махачкале выделили 6, 4 млн рублей

В рамках выполнения проекта «Местные инициативы» в парке имени Ленинского комсомола Махачкалы начнут строительство детской площадки за 6,4 миллионов рублей, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства экономики и территориального развития региона. 

На строительство детской площадки в Махачкале выделили 6, 4 млн рублей
Общество

Как рассказал собеседник РИА "Дагестан", на детской площадке запланированы разные работы, среди которых: размещение ограждения, асфальтобетонного и резинового покрытия, наружного освещения, а также будут установлены горки, качели и беседка.  Помимо этого, будет проведен капитальный ремонт административного здания для хранения там инвентаря и хозяйственных предметов.  Всего на детскую площадку выделено 6,4 миллиона рублей̆, из которых: 4,7 миллиона рублей – бюджет региона, 800 тыс. рублей – деньги муниципального бюджета г. Махачкалы, 970 тысяч рублей – деньги меценатов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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