Также на собрании врио руководителя Дагестана Сергей Меликов отметил, что подбором кадров будет заниматься самостоятельно. Он уточнил, что никаких резких изменений и назначений не планирует. Но если все же появится такая нужда, то он займется этим делом лично. Подробнее о собрании можно прочитать тут.
Врио Главы Дагестана намерен заниматься подбором кадров лично
- Автор Мадина
- 21 октября, 2020. Среда 00:36
Вчера, 20 октября, Сергей Меликов провел собрание Оперативного штаба по защите от коронавируса на территории Дагестана. В регионе собираются нормативно закрепить требование ношения масок в общественных местах.
Последнее от Мадина
- Врио Главы Дагестана намерен заниматься подбором кадров лично
- В оттаявших ледниках в Альпах нашли древние артефакты
- Джамбулат Хатуов ознакомился с ходом комплексной застройки села Сар-Сар в Дагестане
- В Дагестане проходит Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
- Жители Дагестана, переболевшие коронавирусом, могут стать донорами плазмы