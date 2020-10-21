ЗАМАНА - Врио Главы Дагестана намерен заниматься подбором кадров лично

Врио Главы Дагестана намерен заниматься подбором кадров лично

Автор
21 октября, 2020. Среда 00:36
Врио Главы Дагестана намерен заниматься подбором кадров лично

Вчера, 20 октября, Сергей Меликов провел собрание Оперативного штаба по защите от коронавируса на территории Дагестана. В регионе собираются нормативно закрепить требование ношения масок в общественных местах.

Врио Главы Дагестана намерен заниматься подбором кадров лично
Общество

Также на собрании врио руководителя Дагестана Сергей Меликов отметил, что подбором кадров будет заниматься самостоятельно. Он уточнил, что никаких резких изменений и назначений не планирует. Но если все же появится такая нужда, то он займется этим делом лично. Подробнее о собрании можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top