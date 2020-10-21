Власти Дагестана намерены законодательно закрепить ношение масок из-за коронавируса

Также на собрании врио руководителя Дагестана Сергей Меликов отметил, что подбором кадров будет заниматься самостоятельно. Он уточнил, что никаких резких изменений и назначений не планирует. Но если все же появится такая нужда, то он займется этим делом лично. Подробнее о собрании можно прочитать тут.