Также на собрании врио руководителя Дагестана Сергей Меликов отметил, что подбором кадров будет заниматься самостоятельно. Он уточнил, что никаких резких изменений и назначений не планирует. Но если все же появится такая нужда, то он займется этим делом лично. Подробнее о собрании можно прочитать тут.
Власти Дагестана намерены законодательно закрепить ношение масок из-за коронавируса
- Автор Мадина
- 21 октября, 2020. Среда 00:36
Вчера, 20 октября, Сергей Меликов провел собрание Оперативного штаба по защите от коронавируса на территории Дагестана. В регионе собираются нормативно закрепить требование ношения масок в общественных местах.
Последнее от Мадина
- Сергей Меликов: «Для пожилого человека забота порой важнее, чем лекарства»
- На строительство детской площадки в Махачкале выделили 6, 4 млн рублей
- Ирину Меджидову назначили помощником вице-премьера Дагестана
- Ранее неизвестные слюнные железы человека открыли в Нидерландах
- Врио Главы Дагестана намерен заниматься подбором кадров лично