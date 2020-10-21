ЗАМАНА - Власти Дагестана намерены законодательно закрепить ношение масок из-за коронавируса

Власти Дагестана намерены законодательно закрепить ношение масок из-за коронавируса

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21 октября, 2020. Среда 00:36
Власти Дагестана намерены законодательно закрепить ношение масок из-за коронавируса

Вчера, 20 октября, Сергей Меликов провел собрание Оперативного штаба по защите от коронавируса на территории Дагестана. В регионе собираются нормативно закрепить требование ношения масок в общественных местах.

Власти Дагестана намерены законодательно закрепить ношение масок из-за коронавируса
Общество

Также на собрании врио руководителя Дагестана Сергей Меликов отметил, что подбором кадров будет заниматься самостоятельно. Он уточнил, что никаких резких изменений и назначений не планирует. Но если все же появится такая нужда, то он займется этим делом лично. Подробнее о собрании можно прочитать тут.

 

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