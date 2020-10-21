В оттаявших ледниках в Альпах нашли древние артефакты

В частности, в списке находятся следующие артефакты: деревянная фигурка, туфли со шнурками, нить из растительных волокон и многие другие вещи, чей возраст достигает 5-6 тысяч лет. Благодаря долгому нахождению во льдах, все артефакты сохранились в нормальном состоянии. Когда скорость глобального потепления стала выше, такие артефакты начали находить все чаще. Археологи даже придумали специальное название для исследования обнаруженных под льдом предметов — «ледниковая археология». Как ученые отмечают, это единственная положительная сторона происходящих под влиянием глобального потепления изменений.