ЗАМАНА - В оттаявших ледниках в Альпах нашли древние артефакты

В оттаявших ледниках в Альпах нашли древние артефакты

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21 октября, 2020. Среда 00:27
В оттаявших ледниках в Альпах нашли древние артефакты

Древние артефакты, которые рассказывают о быте живущих за долго до нашей эры людей, нашли ученые благодаря быстрому таянию льдов в Альпах, пишет издание Daily Mail.

В оттаявших ледниках в Альпах нашли древние артефакты
Общество

В частности, в списке находятся следующие артефакты: деревянная фигурка, туфли со шнурками, нить из растительных волокон и многие другие вещи, чей возраст достигает 5-6 тысяч лет. Благодаря долгому нахождению во льдах, все артефакты сохранились в нормальном состоянии. Когда скорость глобального потепления стала выше, такие артефакты начали находить все чаще. Археологи даже придумали специальное название для исследования обнаруженных под льдом предметов — «ледниковая археология». Как ученые отмечают, это единственная положительная сторона происходящих под влиянием глобального потепления изменений.

 

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