В частности, в списке находятся следующие артефакты: деревянная фигурка, туфли со шнурками, нить из растительных волокон и многие другие вещи, чей возраст достигает 5-6 тысяч лет. Благодаря долгому нахождению во льдах, все артефакты сохранились в нормальном состоянии. Когда скорость глобального потепления стала выше, такие артефакты начали находить все чаще. Археологи даже придумали специальное название для исследования обнаруженных под льдом предметов — «ледниковая археология». Как ученые отмечают, это единственная положительная сторона происходящих под влиянием глобального потепления изменений.
В оттаявших ледниках в Альпах нашли древние артефакты
- Автор Мадина
- 21 октября, 2020. Среда 00:27
Древние артефакты, которые рассказывают о быте живущих за долго до нашей эры людей, нашли ученые благодаря быстрому таянию льдов в Альпах, пишет издание Daily Mail.
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