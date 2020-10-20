С 16 по 22 октября безвозмездное тестирование на ВИЧ-инфекцию по слюне идет в 5 городах региона: Хасавюрт, Дербент, Буйнакск, Каспийск, Махачкала. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане проходит Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
- Автор Мадина
- 20 октября, 2020. Вторник 16:04
16 октября в Дагестане началась Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020».
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