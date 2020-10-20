Жители Дагестана, переболевшие коронавирусом, могут стать донорами плазмы

В данный момент в республике заготовлено больше 100 доз данной плазмы, часть находится на складах, в запасе, часть с успехом использовалась в лечении людей с коронавирусом. Изготавливают плазму из донорской крови, которую сдают дагестанцы, вылечившиеся после заражения. Подробнее можно прочитать тут.