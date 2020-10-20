В данный момент в республике заготовлено больше 100 доз данной плазмы, часть находится на складах, в запасе, часть с успехом использовалась в лечении людей с коронавирусом. Изготавливают плазму из донорской крови, которую сдают дагестанцы, вылечившиеся после заражения. Подробнее можно прочитать тут.
Жители Дагестана, переболевшие коронавирусом, могут стать донорами плазмы
- Автор Мадина
- 20 октября, 2020. Вторник 15:50
В Дагестане с успехом лечат пациентов с коронавирусом, используя антиковидную плазму.
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