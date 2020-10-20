ЗАМАНА - Минэкономики Дагестана проводит согласование мероприятий инвестиционной программы на 2021-2023 годы

Минэкономики Дагестана проводит согласование мероприятий инвестиционной программы на 2021-2023 годы

Автор
20 октября, 2020. Вторник 15:26
Минэкономики Дагестана проводит согласование мероприятий инвестиционной программы на 2021-2023 годы

В рамках формирования проекта бюджета на 2021-2023 годы министерство экономики и территориального развития Дагестана ведет предварительные согласования мероприятий региональной инвестпрограммы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Министерства экономического развития республики.

Минэкономики Дагестана проводит согласование мероприятий инвестиционной программы на 2021-2023 годы
Общество

«Помимо этого, идет сверка объектов с основными распорядителями бюджетных средств, вводятся нужные поправки, а также определяются объемы затрат на будущие годы», – уточняет пресс-служба. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top