Минэкономики Дагестана проводит согласование мероприятий инвестиционной программы на 2021-2023 годы
- Автор Мадина
- 20 октября, 2020. Вторник 15:26
В рамках формирования проекта бюджета на 2021-2023 годы министерство экономики и территориального развития Дагестана ведет предварительные согласования мероприятий региональной инвестпрограммы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Министерства экономического развития республики.
«Помимо этого, идет сверка объектов с основными распорядителями бюджетных средств, вводятся нужные поправки, а также определяются объемы затрат на будущие годы», – уточняет пресс-служба. Подробнее можно прочитать тут.
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