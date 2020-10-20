Россельхознадзор по Дагестану оштрафовал мужчину из Каякентского района, который организовал незаконную свалку, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу республиканского ведомства.
Стихийная свалка в Каякентском районе может стать причиной экологических проблем
- Автор Мадина
- 20 октября, 2020. Вторник 13:09
Свалку площадью 7 гектаров нашли сотрудники Россельхознадзора Дагестана в селе Каякент. Выявлено, что ее организатором является местный мужчина, который ранее, в феврале, был предупреждён о необходимости ликвидировать мусор и очистить участок.
В связи с этим мужчина получил наказание в виде 80 тысяч рублей штрафа. Мужчина обязан устранить свалку, иначе наказание примет более строгие формы.
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