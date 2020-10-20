ЗАМАНА - Стихийная свалка в Каякентском районе может стать причиной экологических проблем

Стихийная свалка в Каякентском районе может стать причиной экологических проблем

Автор
20 октября, 2020. Вторник 13:09
Стихийная свалка в Каякентском районе может стать причиной экологических проблем

Россельхознадзор по Дагестану оштрафовал мужчину из Каякентского района, который организовал незаконную свалку, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу республиканского ведомства.

Стихийная свалка в Каякентском районе может стать причиной экологических проблем
Общество

Свалку площадью 7 гектаров нашли сотрудники Россельхознадзора Дагестана в селе Каякент. Выявлено, что ее организатором является местный мужчина, который ранее, в феврале, был предупреждён о необходимости ликвидировать мусор и очистить участок.

В связи с этим мужчина получил наказание в виде 80 тысяч рублей штрафа. Мужчина обязан устранить свалку, иначе наказание примет более строгие формы.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top