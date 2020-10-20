Пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что у президента страны нет планов ни о локдауне, ни о подготовке к специальному обращению к гражданам.
В России исключили повторное введение режима нерабочих недель
- Автор Мадина
- 20 октября, 2020. Вторник 11:02
Российское правительство не собирается вводить в стране новые ограничительные меры, пишет "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- В Мастерской управления «Сенеж» стартовал второй модуль образовательной программы «Женщина-лидер»
- Обсуждены вопросы развития мелиоративного комплекса Дагестана
- Физики поставили рекорд по измерению самого короткого промежутка времени
- Мужчина из Магарамкентского района создал экзотический сад
- Избившего жену до смерти жителя Дагестана приговорили к 15 годам