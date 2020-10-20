Физики поставили рекорд по измерению самого короткого промежутка времени

Ученые из Университета Гете в Германии изучили распределение света в молекуле.

Физики провели эксперимент на молекуле гидрогена. Водород ионизировали рентгеновским лазером PETRA III на ускорительной установке DESY. Мощность рентгеновского излучения была отрегулирована на уровне, который нужен для отбрасывания всех электронов гидрогена. Устойчивая негативно заряженная частица способна вести себя и как волна, поэтому выброс первого электрона вызвал поэтапное появление электронных волн в молекулах водорода.

Случился сдвиг интерференционной картины волн, позволивший ученым выявить длительность движения фотона от одного атома гидрогена к другому. Величина составила 247 зептосекунд. Интерференционное смещение ученые измерили с помощью реакционного микроскопа COLTRIMS, сконструированного в Университете Гете. Микроскоп дает возможность наблюдать реакции, происходящие в атомах и молекулах и ориентации электрически нейтральных частиц водорода.

Физики выдвигают предположение, что использование COLTRIMS применимо к более сложным системам, и для подтверждения этой теории нужны новые исследования.