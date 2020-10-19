При реконструкции стадиона «Труд» в Каспийске будут учтены пожелания горожан
- Автор Мадина
- 19 октября, 2020. Понедельник 16:15
17 октября премьер-министр РД Артём Здунов провел рабочее собрание по обновлению стадиона «Труд» в Каспийске с выездом на место.
В данный момент стадион приобретен руководством Дагестана у завода «Дагдизель» и закреплен за Министерством по физической культуре и спорту региона.
Реализация инвестиционного проекта по обновлению спортивного объекта уже стартовала. Подробнее можно прочитать тут.
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- При реконструкции стадиона «Труд» в Каспийске будут учтены пожелания горожан