ЗАМАНА - При реконструкции стадиона «Труд» в Каспийске будут учтены пожелания горожан

При реконструкции стадиона «Труд» в Каспийске будут учтены пожелания горожан

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19 октября, 2020. Понедельник 16:15
При реконструкции стадиона «Труд» в Каспийске будут учтены пожелания горожан
17 октября премьер-министр РД Артём Здунов провел рабочее собрание по обновлению стадиона «Труд» в Каспийске с выездом на место.
При реконструкции стадиона «Труд» в Каспийске будут учтены пожелания горожан
Общество
В данный момент стадион приобретен руководством Дагестана у завода «Дагдизель» и закреплен за Министерством по физической культуре и спорту региона.

Реализация инвестиционного проекта по обновлению спортивного объекта уже стартовала. Подробнее можно прочитать тут.

 

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