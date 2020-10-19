При реконструкции стадиона «Труд» в Каспийске будут учтены пожелания горожан

17 октября премьер-министр РД Артём Здунов провел рабочее собрание по обновлению стадиона «Труд» в Каспийске с выездом на место.

В данный момент стадион приобретен руководством Дагестана у завода «Дагдизель» и закреплен за Министерством по физической культуре и спорту региона.