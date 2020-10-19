Секрет долголетия раскрыли в Гумбетовском районе

Секрет истинного долголетия и отличного здоровья раскрыли в Дагестане и даже не думают на этом зарабатывать. Гостеприимные дагестанцы делятся своим секретом абсолютно бесплатно и с любым интересующимся. Впрочем, можно ли назвать секретом рецепт, если ему уже больше 100 лет? Подробнее можно прочитать тут.