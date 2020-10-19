ЗАМАНА - Секрет долголетия раскрыли в Гумбетовском районе

Секрет долголетия раскрыли в Гумбетовском районе

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19 октября, 2020. Понедельник 10:14
Секрет долголетия раскрыли в Гумбетовском районе

Жители горного села открыли секрет, что полба - это самый полезный злак, который дает крепкое здоровье и долголетие. Материал подготовлен каналом РЕН-ТВ.

Секрет истинного долголетия и отличного здоровья раскрыли в Дагестане и даже не думают на этом зарабатывать. Гостеприимные дагестанцы делятся своим секретом абсолютно бесплатно и с любым интересующимся. Впрочем, можно ли назвать секретом рецепт, если ему уже больше 100 лет? Подробнее можно прочитать тут.

 

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