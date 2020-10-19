Ученые доказали, что дождь способен двигать горы

Из-за подмывов и подъема булыжников из земли горы могут двигаться с места. Исследователи рассказали, что происходит это из-за обильных ливней, которые таким образом способны двигать со временем возвышенности.

Как пишет Planet Today, где был опубликован материал сотрудников из Бристольского университета, исследования были проведены в центральных и восточных Гималаях Бутана и Непала. Для эксперимента ученые из разных университетов использовали космические часы внутри песчинок.

Данные часы, уточняется в статье, используют для измерения скорости, с которой реки размывают скалы под собой. Как объяснил профессор Адамс, когда космическая частица из космоса достигает нашей планеты, она, скорее всего, ударяет песчинки на склонах холмов, когда они переносятся к рекам.

В момент данного явления, некоторые атомы в каждой песчинке обретают своего рода новую способность — они превращаются в редкий элемент. Нужно заметить, что исследователи придают значение данным исследованиям, так как вопрос имеет отношение к оценке тектонической опасности, а также к постройке дорог и городов.