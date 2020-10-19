ЗАМАНА - Ученые доказали, что дождь способен двигать горы

Ученые доказали, что дождь способен двигать горы

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19 октября, 2020. Понедельник 08:16
Ученые доказали, что дождь способен двигать горы

Из-за подмывов и подъема булыжников из земли горы могут двигаться с места. Исследователи рассказали, что происходит это из-за обильных ливней, которые таким образом способны двигать со временем возвышенности.

Ученые доказали, что дождь способен двигать горы
Общество

Как пишет Planet Today, где был опубликован материал сотрудников из Бристольского университета, исследования были проведены в центральных и восточных Гималаях Бутана и Непала. Для эксперимента ученые из разных университетов использовали космические часы внутри песчинок.

Данные часы, уточняется в статье, используют для измерения скорости, с которой реки размывают скалы под собой. Как объяснил профессор Адамс, когда космическая частица из космоса достигает нашей планеты, она, скорее всего, ударяет песчинки на склонах холмов, когда они переносятся к рекам.

В момент данного явления, некоторые атомы в каждой песчинке обретают своего рода новую способность — они превращаются в редкий элемент. Нужно заметить, что исследователи придают значение данным исследованиям, так как вопрос имеет отношение к оценке тектонической опасности, а также к постройке дорог и городов.

 

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