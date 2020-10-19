В рамках выполнения проекта «Фото-блог-тур «Выше гор»» пришел к завершению цикл туров и экспедиций по Северному Кавказу. В блог-туре участвовали больше 20 блогеров и фотографов из Дагестана, которые создали уникальный фото - и видеоконтент о субъектах Северного Кавказа в социальной сети Instagram.