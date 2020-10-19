ЗАМАНА - Более 20 дагестанских блогеров приняли участие в блог-туре по СКФО

Более 20 дагестанских блогеров приняли участие в блог-туре по СКФО

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19 октября, 2020. Понедельник 00:00
Более 20 дагестанских блогеров приняли участие в блог-туре по СКФО

В рамках выполнения проекта «Фото-блог-тур «Выше гор»» пришел к завершению цикл туров и экспедиций по Северному Кавказу. В блог-туре участвовали больше 20 блогеров и фотографов из Дагестана, которые создали уникальный фото - и видеоконтент о субъектах Северного Кавказа в социальной сети Instagram.

Более 20 дагестанских блогеров приняли участие в блог-туре по СКФО
Общество

Как уточнила руководительница проекта «Выше гор» Патимат Асадулаева, задача тура заключалась в посещении не самых популярных среди путешественников уголков Северного Кавказа. Подробнее можно прочитать тут.

 

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взяты из открытых источников
 

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