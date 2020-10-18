Строительство яслей в Каспийске проверил премьер-министр Дагестана

Премьер-министр РД Артём Здунов проверил вчера, 17 октября, совместно с курирующими вопрос главами процесс постройки дошкольной образовательной организации на 250 мест в микрорайоне «Кемпинг» г. Каспийска.

Строительство яслей завершится к концу этого года. Учреждение рассчитано на 14 групп, для которых во дворе будут размещены как игровые, так и спортивные площадки.