Строительство яслей в Каспийске проверил премьер-министр Дагестана
- Автор Мадина
- 18 октября, 2020. Воскресенье 00:23
Премьер-министр РД Артём Здунов проверил вчера, 17 октября, совместно с курирующими вопрос главами процесс постройки дошкольной образовательной организации на 250 мест в микрорайоне «Кемпинг» г. Каспийска.
Строительство яслей завершится к концу этого года. Учреждение рассчитано на 14 групп, для которых во дворе будут размещены как игровые, так и спортивные площадки.
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