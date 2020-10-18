ЗАМАНА - Строительство яслей в Каспийске проверил премьер-министр Дагестана

Строительство яслей в Каспийске проверил премьер-министр Дагестана

Автор
18 октября, 2020. Воскресенье 00:23
Строительство яслей в Каспийске проверил премьер-министр Дагестана
Премьер-министр РД Артём Здунов проверил вчера, 17 октября, совместно с курирующими вопрос главами процесс постройки дошкольной образовательной организации на 250 мест в микрорайоне «Кемпинг» г. Каспийска.
Строительство яслей в Каспийске проверил премьер-министр Дагестана
Общество
Строительство яслей завершится к концу этого года. Учреждение рассчитано на 14 групп, для которых во дворе будут размещены как игровые, так и спортивные площадки.

Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top