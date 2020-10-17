ЗАМАНА - Экспорт товаров через международные электронные торговые площадки будут обсуждать в Махачкале 20 октября

Экспорт товаров через международные электронные торговые площадки будут обсуждать в Махачкале 20 октября

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17 октября, 2020. Суббота 21:24
Экспорт товаров через международные электронные торговые площадки будут обсуждать в Махачкале 20 октября

Центр поддержки экспорта РД приглашает бизнес-деятелей поучаствовать в круглом столе "На экспорт через международные электронные торговые площадки", который запланирован на 20 октября текущего года, в Центре Мой Бизнес (ул. Гагарина, 120, конференц-зал) а также онлайн на площадке ZOOM.

Экспорт товаров через международные электронные торговые площадки будут обсуждать в Махачкале 20 октября
Общество

Бизнес-представители, которые заинтересованы в размещении своих товаров на больших международных электронных торговых площадках, смогут обговорить со специалистами Российского экспортного центра, сервисных провайдеров и со своими коллегами из других субъектов, как результативно проводить продажи своих товаров через Интернет. Подробнее можно прочитать тут.

 

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