Экспорт товаров через международные электронные торговые площадки будут обсуждать в Махачкале 20 октября
- Автор Мадина
- 17 октября, 2020. Суббота 21:24
Центр поддержки экспорта РД приглашает бизнес-деятелей поучаствовать в круглом столе "На экспорт через международные электронные торговые площадки", который запланирован на 20 октября текущего года, в Центре Мой Бизнес (ул. Гагарина, 120, конференц-зал) а также онлайн на площадке ZOOM.
Бизнес-представители, которые заинтересованы в размещении своих товаров на больших международных электронных торговых площадках, смогут обговорить со специалистами Российского экспортного центра, сервисных провайдеров и со своими коллегами из других субъектов, как результативно проводить продажи своих товаров через Интернет. Подробнее можно прочитать тут.
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