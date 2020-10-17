ЗАМАНА - В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом

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17 октября, 2020. Суббота 01:24
В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие 24 часа умерли 56 человек с коронавирусом, пишет оперативный штаб города в Telegram.

В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом
Общество

Общее количество скончавшихся превысило 5,9 тысячи, дойдя до отметки в 5 906 человек.

 

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