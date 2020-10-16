На площадке Сельскохозяйственного колледжа имени Ш.И. Шихсаидова был проведен I региональный конкурс «Лучший пахарь Дагестана – 2020».

В нем поучаствовали 13 опытнейших механизаторов РД, ранее прошедших серьезный отбор на районных конкурсах.

Конкурс был приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и организован Министерством сельского хозяйства и продовольствия региона совместно с Сельскохозяйственным колледжем имени Ш.И. Шихсаидова города Буйнакска. Подробнее можно прочитать тут.