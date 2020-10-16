ЗАМАНА - Тридцатилетие Союза женщин России торжественно отметили в Махачкале

Тридцатилетие Союза женщин России торжественно отметили в Махачкале

Автор
16 октября, 2020. Пятница 15:43
Тридцатилетие Союза женщин России торжественно отметили в Махачкале

Праздничное мероприятие к 30-летию Союза женщин РФ было проведено вчера, 15 октября, в Доме дружбы. В празднике участвовали Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов, заместитель Председателя Народного Собрания региона Елена Ельникова, главы ряда министерств и ведомств, а также участники республиканского отделения Союза, пишет РИА "Дагестан". 

Тридцатилетие Союза женщин России торжественно отметили в Махачкале
Общество

Начиная праздник и приветствуя его участников, Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов отметил, что Союз женщин РФ является самым большим женским объединением, которое имеет глубокие корни и необычную историю.  Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top