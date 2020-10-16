Тридцатилетие Союза женщин России торжественно отметили в Махачкале
- Автор Мадина
- 16 октября, 2020. Пятница 15:43
Праздничное мероприятие к 30-летию Союза женщин РФ было проведено вчера, 15 октября, в Доме дружбы. В празднике участвовали Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов, заместитель Председателя Народного Собрания региона Елена Ельникова, главы ряда министерств и ведомств, а также участники республиканского отделения Союза, пишет РИА "Дагестан".
Начиная праздник и приветствуя его участников, Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов отметил, что Союз женщин РФ является самым большим женским объединением, которое имеет глубокие корни и необычную историю. Подробнее можно прочитать тут.
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