ЗАМАНА - В России впервые выявили свыше 15 тысяч новых случаев коронавируса

В России впервые выявили свыше 15 тысяч новых случаев коронавируса

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16 октября, 2020. Пятница 14:15
В России впервые выявили свыше 15 тысяч новых случаев коронавируса

В России за прошедшие 24 часа обнаружили 15 150 новых случаев заражения коронавирусом во всех субъектах страны. Первый раз с начала эпидемии суточный прирост превысил отметку в 15 тысяч, пишет "Лента.ру".

В России впервые выявили свыше 15 тысяч новых случаев коронавируса
Общество

В общем за период эпидемии выявлено 1 369 313 заражений. Из них 1 056 582 человека вылечились, еще 23 723 — умерли.

 

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