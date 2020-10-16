В России впервые выявили свыше 15 тысяч новых случаев коронавируса

В России за прошедшие 24 часа обнаружили 15 150 новых случаев заражения коронавирусом во всех субъектах страны. Первый раз с начала эпидемии суточный прирост превысил отметку в 15 тысяч, пишет "Лента.ру".