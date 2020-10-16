Всего в мире от коронавируса скончались 1 102 004 человека. В России к вечеру 15 октября общее количество случаев заражения составляло 1 354 163, случаев за прошедшие 24 часа — 13 754, вылечились — 1 048 097, скончались 23 491 человек.
В мире зафиксировано 39 125 895 случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 16 октября, 2020. Пятница 11:37
В мире выявлено 39 125 895 случая заражения коронавирусом , выздоровели 29 340 745 человек.
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