За все время эпидемии в столице скончались от коронавируса 5850 человек. Днем ранее в Москве скончались 57 пациентов.
В Москве скончались еще 54 пациента с коронавирусом
- Автор Мадина
- 16 октября, 2020. Пятница 01:43
В Москве умерли еще 54 человека с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста на коронавирус, передает оперативный штаб города.
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