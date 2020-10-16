ЗАМАНА - В Москве скончались еще 54 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 54 пациента с коронавирусом

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16 октября, 2020. Пятница 01:43
В Москве скончались еще 54 пациента с коронавирусом

В Москве умерли еще 54 человека с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста на коронавирус, передает оперативный штаб города.

В Москве скончались еще 54 пациента с коронавирусом
Общество

За все время эпидемии в столице скончались от коронавируса 5850 человек. Днем ранее в Москве скончались 57 пациентов.

 

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