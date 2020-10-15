Анатолий Карибов провёл заседание санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства РД

Под руководством Первого вице-премьера РД Анатолия Карибова было проведено собрание санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства региона.

На заседании была обсуждена тема групповой заболеваемости ОКИ в детских дошкольных учреждениях г. Махачкалы, а также тема, связанная с водоснабжением и водоотведением на территории г. Хасавюрта.