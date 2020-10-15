Анатолий Карибов провёл заседание санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства РД
- Автор Мадина
- 15 октября, 2020. Четверг 17:31
Под руководством Первого вице-премьера РД Анатолия Карибова было проведено собрание санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства региона.
На заседании была обсуждена тема групповой заболеваемости ОКИ в детских дошкольных учреждениях г. Махачкалы, а также тема, связанная с водоснабжением и водоотведением на территории г. Хасавюрта.
На 15 октября, по сведениям заместителя министра здравоохранения Дагестана Раисы Шахсиновой, 40 детей из 49, ранее доставленных в больницы региона, уже вернулись домой. Подробнее можно прочитать тут.
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