Инициаторами проекта в Дагестане стали Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» и Министерство по делам молодежи региона.
В Махачкале стартовала реализация проекта «Знаменосцы Победы»
- Автор Мадина
- 15 октября, 2020. Четверг 18:14
Вчера, 14 октября, на площадке исторического парка «Россия – моя история» началась реализация проекта «Знаменосцы Победы», который призван увековечить имена всех красноармейцев, водрузивших знамена в процессе штурма берлинского Рейхстага.
Старт проекта посетили глава министерства по делам молодежи региона Камил Саидов, лидер Исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской и другие. Они изучили мероприятия проекта, а также с помощью VR-приложения увидели водружение Знамени Победы и смогли поучаствовать в этом процессе. Подробнее можно прочитать тут.
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