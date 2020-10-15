Вчера, 14 октября, на площадке исторического парка «Россия – моя история» началась реализация проекта «Знаменосцы Победы», который призван увековечить имена всех красноармейцев, водрузивших знамена в процессе штурма берлинского Рейхстага.

Старт проекта посетили глава министерства по делам молодежи региона Камил Саидов, лидер Исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской и другие. Они изучили мероприятия проекта, а также с помощью VR-приложения увидели водружение Знамени Победы и смогли поучаствовать в этом процессе. Подробнее можно прочитать тут.