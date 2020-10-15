Гаджи Султанов поздравил лауреатов, поблагодарив их за отличные результаты и нацелил на продолжение работы в этом пути. Список победителей тут.
В Дагестане наградили муниципалитеты-лидеры рейтинга по содействию развитию конкуренции
- Автор Мадина
- 15 октября, 2020. Четверг 17:10
Руководитель Министерства экономического развития РД Гаджи Султанов 14 октября наградил Почётными грамотами муниципальные образования региона, которые заняли победные места в рейтинге по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.
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