ЗАМАНА - В Дагестане за сутки от коронавируса скончались 9 человек

В Дагестане за сутки от коронавируса скончались 9 человек

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15 октября, 2020. Четверг 16:34
В Дагестане за сутки от коронавируса скончались 9 человек

В Дагестане за последние 24 часа обнаружено 84 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

В Дагестане за сутки от коронавируса скончались 9 человек
Общество

За все время эпидемии в республике выявлен 14 681 случай заражения, вылечились 12 868 человек, 705 (+ 9 за сутки) пациентов скончались.

 

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