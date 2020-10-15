За все время эпидемии в республике выявлен 14 681 случай заражения, вылечились 12 868 человек, 705 (+ 9 за сутки) пациентов скончались.
В Дагестане за сутки от коронавируса скончались 9 человек
- Автор Мадина
- 15 октября, 2020. Четверг 16:34
В Дагестане за последние 24 часа обнаружено 84 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Последнее от Мадина
- Суд в Дагестане вынес приговор по делу о краже 1,5 млн рублей с проникновением в жилище
- В России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19
- В России выявили более 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
- В Дагестане произведено обустройство противопожарных минерализованных полос общей протяженностью 807 км
- Зарема Бутаева рассказала о деятельности работников культуры в период ограничительных мер