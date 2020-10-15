ЗАМАНА - В Ленинском районе Махачкалы частично отключат газ

В Ленинском районе Махачкалы частично отключат газ

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15 октября, 2020. Четверг 11:02
В Ленинском районе Махачкалы частично отключат газ

«Газпром газораспределение Махачкала» оповещает своих клиентов о временном отключении газоснабжения в Ленинском районе города, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу компании.  

В Ленинском районе Махачкалы частично отключат газ
Общество

Обесточивание газоснабжения пройдет 29 октября с 10:00 до 13:00, у абонентов, которые живут по с/о Спутник по улице Ровная и улице Планетная Ленинского района города, в связи с осуществлением работ технологического присоединения в газопровод низкого давления. Сотрудники компании «Газпром газораспределение Махачкала» просят абонентов, которые используют природный газ в жилье, в целях безопасности закрыть доступ на это время.

 

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