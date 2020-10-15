Обесточивание газоснабжения пройдет 29 октября с 10:00 до 13:00, у абонентов, которые живут по с/о Спутник по улице Ровная и улице Планетная Ленинского района города, в связи с осуществлением работ технологического присоединения в газопровод низкого давления. Сотрудники компании «Газпром газораспределение Махачкала» просят абонентов, которые используют природный газ в жилье, в целях безопасности закрыть доступ на это время.
В Ленинском районе Махачкалы частично отключат газ
- Автор Мадина
- 15 октября, 2020. Четверг 11:02
«Газпром газораспределение Махачкала» оповещает своих клиентов о временном отключении газоснабжения в Ленинском районе города, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу компании.
Последнее от Мадина
- Зарема Бутаева рассказала о деятельности работников культуры в период ограничительных мер
- В Махачкале пройдет экономический форум
- В Дагестане к концу года установят еще 30 ФАП
- Зарема Бутаева рассказала о деятельности работников культуры в период ограничительных мер
- В Махачкале пройдет экономический форум