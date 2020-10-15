ЗАМАНА - В России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19

В России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19

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15 октября, 2020. Четверг 15:03
В России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19

В России зарегистрирован рекорд по количеству смертей людей с коронавирусом за сутки — их число достигло 286 человек, пишет "Лента.ру".

В России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19
Общество

Число смертей начало увеличиваться после 12 сентября — в тот день было зафиксировано 125 летальных исходов. 13 сентября количество смертей выросло до 244, а 14-го упало до 239.

 

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