Число смертей начало увеличиваться после 12 сентября — в тот день было зафиксировано 125 летальных исходов. 13 сентября количество смертей выросло до 244, а 14-го упало до 239.
В России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19
- Автор Мадина
- 15 октября, 2020. Четверг 15:03
В России зарегистрирован рекорд по количеству смертей людей с коронавирусом за сутки — их число достигло 286 человек, пишет "Лента.ру".
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