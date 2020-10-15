Самое высокое число заражений в Москве (3942), Санкт-Петербурге (638) и Московской области (439). Самый маленький суточный прирост выявлен в Ненецком и Чукотском автономных округа. В России за сутки вылечились 8 392 человек, скончались 286 пациентов, вылечились 8 392.
В России выявили более 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 15 октября, 2020. Четверг 14:30
За последние 24 часа в России обнаружено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на портал стопкоронавирус.рф.
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