ЗАМАНА - В России выявили более 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили более 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Автор
15 октября, 2020. Четверг 14:30
В России выявили более 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За последние 24 часа в России обнаружено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на портал стопкоронавирус.рф.

В России выявили более 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Общество

Самое высокое число заражений в Москве (3942), Санкт-Петербурге (638) и Московской области (439). Самый маленький суточный прирост выявлен в Ненецком и Чукотском автономных округа. В России за сутки вылечились 8 392 человек, скончались 286 пациентов, вылечились 8 392.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top