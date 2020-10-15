Первичный уход был осуществлен в июле 2020 года на 483 километра. В общем в рамках государственного задания на текущий год сотрудниками лесопожарного центра проведен уход минерализованных противопожарных полос общей протяженностью 807 километров. Глава лесного ведомства Вагаб Абдулхамидов обратился к дагестанцам с призывом следовать противопожарному режиму.
В Дагестане произведено обустройство противопожарных минерализованных полос общей протяженностью 807 км
- Автор Мадина
- 15 октября, 2020. Четверг 13:04
Республиканский лесопожарный центр закончил ежегодный уход за минерализованными полосами и очистил от молодой поросли 324 километра, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Комитета по лесному хозяйству региона.
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