В Дагестане обсудили тему реализации инвестпроекта ООО «Каспийский маяк», который направлен на восстановление килечного промысла на Каспии. Этот вопрос был обсужден на собрании в Правительстве РД под руководством вице-премьера региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Как заметил Абдулмуслимов, ООО «Каспийский маяк» создан инвесторами, которые первыми по приглашению Министерства природы Дагестана начали промысловую разведку с целью подтверждения объемов вылова кильки в Каспии. В итоге получилось заинтересовать дополнительных инвесторов, а также широко развить добычу кильки и рыбоперерабатывающих мощностей в Дагестане. Подробнее можно прочитать тут.