В 2020 году в Дагестане расширят добычу кильки до 20 тысяч тонн
- Автор Мадина
- 15 октября, 2020. Четверг 09:04
В Дагестане обсудили тему реализации инвестпроекта ООО «Каспийский маяк», который направлен на восстановление килечного промысла на Каспии. Этот вопрос был обсужден на собрании в Правительстве РД под руководством вице-премьера региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Как заметил Абдулмуслимов, ООО «Каспийский маяк» создан инвесторами, которые первыми по приглашению Министерства природы Дагестана начали промысловую разведку с целью подтверждения объемов вылова кильки в Каспии. В итоге получилось заинтересовать дополнительных инвесторов, а также широко развить добычу кильки и рыбоперерабатывающих мощностей в Дагестане. Подробнее можно прочитать тут.
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