ЗАМАНА - Власти Дагестана ужесточили соблюдение масочного режима в общественном транспорте

Власти Дагестана ужесточили соблюдение масочного режима в общественном транспорте

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15 октября, 2020. Четверг 00:24
Власти Дагестана ужесточили соблюдение масочного режима в общественном транспорте

В Минтранспорта и дорожного хозяйства региона обсудили тему соблюдения режима масок в общественном транспорте, пишет РИА "Дагестан".

Власти Дагестана ужесточили соблюдение масочного режима в общественном транспорте
Общество

Глава Управления ГИБДД министерства внутренних дел по Дагестану Александр Шалагин отметил, что полицейские будут исполнять прямое поручение оперативного штаба по борьбе и противодействию распространению коронавируса. Было решено, что проезд без масок будет запрещен. Подробнее можно прочитать тут.

 

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