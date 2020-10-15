Глава Управления ГИБДД министерства внутренних дел по Дагестану Александр Шалагин отметил, что полицейские будут исполнять прямое поручение оперативного штаба по борьбе и противодействию распространению коронавируса. Было решено, что проезд без масок будет запрещен. Подробнее можно прочитать тут.
Власти Дагестана ужесточили соблюдение масочного режима в общественном транспорте
- Автор Мадина
- 15 октября, 2020. Четверг 00:24
В Минтранспорта и дорожного хозяйства региона обсудили тему соблюдения режима масок в общественном транспорте, пишет РИА "Дагестан".
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