Власти Дагестана ужесточили соблюдение масочного режима в общественном транспорте

Глава Управления ГИБДД министерства внутренних дел по Дагестану Александр Шалагин отметил, что полицейские будут исполнять прямое поручение оперативного штаба по борьбе и противодействию распространению коронавируса. Было решено, что проезд без масок будет запрещен. Подробнее можно прочитать тут.