Как рассказал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, фонд вложил деньги в обновление парка, который был построен дагестанцем Сагидом Асхабовым в честь Ахмата-хаджи Кадырова. За последние годы парк сильно разрушился, нуждаясь в ремонте. Подробнее можно прочитать тут.
Фонд имени Ахмата Кадырова выделил средства на реконструкцию парка в Махачкале
- Автор Мадина
- 15 октября, 2020. Четверг 00:21
Один из парков Махачкалы будет модернизирован за счет бюджета Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.
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