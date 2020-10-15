Фонд имени Ахмата Кадырова выделил средства на реконструкцию парка в Махачкале

Один из парков Махачкалы будет модернизирован за счет бюджета Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

Как рассказал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, фонд вложил деньги в обновление парка, который был построен дагестанцем Сагидом Асхабовым в честь Ахмата-хаджи Кадырова. За последние годы парк сильно разрушился, нуждаясь в ремонте. Подробнее можно прочитать тут.