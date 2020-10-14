Как сообщают, рейсы в эти страны могут стать доступными с 1 ноября.
Уточняют, что увеличится число рейсов из России в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ, а также в Беларусь.
Россия с 1 ноября начнет авиасообщение с тремя странами: это Сербия, Куба и Япония, пишет "Лента.ру".
Как сообщают, рейсы в эти страны могут стать доступными с 1 ноября.
Уточняют, что увеличится число рейсов из России в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ, а также в Беларусь.
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