ЗАМАНА - Россия возобновит авиасообщение с еще тремя странами

Россия возобновит авиасообщение с еще тремя странами

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14 октября, 2020. Среда 16:53
Россия возобновит авиасообщение с еще тремя странами

Россия с 1 ноября начнет авиасообщение с тремя странами: это Сербия, Куба и Япония, пишет "Лента.ру".

Россия возобновит авиасообщение с еще тремя странами
Общество

Как сообщают, рейсы в эти страны могут стать доступными с 1 ноября. 

Уточняют, что увеличится число рейсов из России в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ, а также в Беларусь.

 

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