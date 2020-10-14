Меры поддержки населения и экономики
- Автор Мадина
- 14 октября, 2020. Среда 14:49
Способы поддержки населения и экономики Дагестана.
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Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов продлен до 7 января 2021 года включительно. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. ⠀ Решение распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, в том числе на гостиничный бизнес, предприятия общепита, негосударственные образовательные учреждения, сферу бытовых услуг, непродовольственную розницу. Срок прежнего моратория, действовавшего в течение шести месяцев, истекает 6 октября. ⠀ В период действия моратория организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда. Она предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям. ⠀ Эти меры дополнительно поддержат предпринимателей, позволят им преодолеть экономические трудности без потери имущества и прекращения деятельности. ⠀ Отметим, за время работы в России мораторий «защитил» более 500 тыс. организаций и более 1,5 млн ИП в период распространения COVID-19. #экономикабезвируса05
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