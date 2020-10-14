Нужно заметить, что «Большой этнографический диктант» – это просветительский проект, знакомящий с культурой народов, которые живут в России, а также акция дает возможность оценить общий уровень этнокультурной грамотности. В 2020 году диктант будет проведен в онлайн-формате. Задания станут доступны в 00:01 3 ноября на официальном сайте «Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru. Подробнее можно прочитать тут.