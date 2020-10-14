ЗАМАНА - Россияне напишут «Большой этнографический диктант»

Россияне напишут «Большой этнографический диктант»

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14 октября, 2020. Среда 16:10
Россияне напишут «Большой этнографический диктант»

С 3 по 8 ноября будет идти 5-я Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», пишет "МирМол". 

Россияне напишут «Большой этнографический диктант»
Общество

Нужно заметить, что «Большой этнографический диктант» – это просветительский проект, знакомящий с культурой народов, которые живут в России, а также акция дает возможность оценить общий уровень этнокультурной грамотности. В 2020 году диктант будет проведен в онлайн-формате. Задания станут доступны в 00:01 3 ноября на официальном сайте «Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru. Подробнее можно прочитать тут.

 

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