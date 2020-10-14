Россияне напишут «Большой этнографический диктант»
- Автор Мадина
- 14 октября, 2020. Среда 16:10
С 3 по 8 ноября будет идти 5-я Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», пишет "МирМол".
Нужно заметить, что «Большой этнографический диктант» – это просветительский проект, знакомящий с культурой народов, которые живут в России, а также акция дает возможность оценить общий уровень этнокультурной грамотности. В 2020 году диктант будет проведен в онлайн-формате. Задания станут доступны в 00:01 3 ноября на официальном сайте «Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Ряд препаратов для лечения COVID-19 включили в перечень жизненно важных
- В ДГТУ завершился первый курс повышения квалификации для волонтеров
- Республика Дагестан объявляет сбор региональных команд по искусственному интеллекту на архипелаг 20.35
- Меры поддержки населения и экономики
- Россияне напишут «Большой этнографический диктант»