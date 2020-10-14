Ряд препаратов для лечения COVID-19 включили в перечень жизненно важных
- Автор Мадина
- 14 октября, 2020. Среда 15:38
Несколько лекарств для лечения коронавируса добавили в список жизненно важных препаратов, рассказал руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Какие именно препараты добавлены в список, пока не уточняют. Мурашко добавил, что в данный момент идет процедура регистрации предельных цен. С марта в России обнаружили 1 326 178 случаев заражения, из них почти 23 тысячи скончались, более 1,03 миллиона выздоровели.
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