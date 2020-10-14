Ряд препаратов для лечения COVID-19 включили в перечень жизненно важных

Несколько лекарств для лечения коронавируса добавили в список жизненно важных препаратов, рассказал руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Какие именно препараты добавлены в список, пока не уточняют. Мурашко добавил, что в данный момент идет процедура регистрации предельных цен. С марта в России обнаружили 1 326 178 случаев заражения, из них почти 23 тысячи скончались, более 1,03 миллиона выздоровели.