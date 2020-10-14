В ДГТУ пришли к завершению курсы повышения квалификации для добровольцев по программе «Содействие развитию добровольчества (волонтерства) и работа с социально ориентированными некоммерческими компаниями», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу вуза.
В ДГТУ завершился первый курс повышения квалификации для волонтеров
- Автор Мадина
- 14 октября, 2020. Среда 15:30
В день завершения курсов перед добровольцами выступила заместитель главы министерства молодежи региона Патимат Омарова. В своем выступлении она отметила важность развития волонтерства среди молодого поколения. Подробнее можно прочитать тут.
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