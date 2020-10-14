«Учеба в иностранных университетах, получение двойного диплома, трудоустройство в зарубежные организации – вот плюсы, которые дает билингвальное образование. В текущем году на все билингвальные программы ДГУ выделены бюджетные места», – уточняют в пресс-службе вуза. Подробнее можно прочитать тут.
ДГУ развивает билингвальное образование
- Автор Мадина
- 14 октября, 2020. Среда 14:23
В ДГУ реализуется 6 билингвальных программ, по которым обучаются студенты юридического, психологического, лингвистического, информационного, экономического факультетов, пишет РИА "Дагестан".