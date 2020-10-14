ДГУ развивает билингвальное образование

«Учеба в иностранных университетах, получение двойного диплома, трудоустройство в зарубежные организации – вот плюсы, которые дает билингвальное образование. В текущем году на все билингвальные программы ДГУ выделены бюджетные места», – уточняют в пресс-службе вуза. Подробнее можно прочитать тут.