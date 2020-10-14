ЗАМАНА - ДГУ развивает билингвальное образование

ДГУ развивает билингвальное образование

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14 октября, 2020. Среда 14:23
ДГУ развивает билингвальное образование

В ДГУ реализуется 6 билингвальных программ, по которым обучаются студенты юридического, психологического, лингвистического, информационного, экономического факультетов, пишет РИА "Дагестан".

ДГУ развивает билингвальное образование
Общество

«Учеба в иностранных университетах, получение двойного диплома, трудоустройство в зарубежные организации – вот плюсы, которые дает билингвальное образование. В текущем году на все билингвальные программы ДГУ выделены бюджетные места», – уточняют в пресс-службе вуза. Подробнее можно прочитать тут.

 

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